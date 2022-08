Covid | tasso di mortalità più alto per i non vaccinati di sei volte e mezzo

(Di sabato 6 agosto 2022) “Ildistandardizzato per età, relativo alla popolazione di età uguale o maggiore di 12 anni, nel periodo 10/06/2022-10/07/2022, per i non(22,6 decessi per 100.000 abitanti) risulta circa cinquepiùrispetto aicon ciclo completo da 120 giorni (4,8 decessi per 100.000 abitanti) e circa seipiùrispetto aicon dose aggiuntiva/booster (3,5 decessi per 100.000 abitanti)”. E’ quanto si legge nel report esteso dell’Istituto superiore di sanità (Iss) sul-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ilgrezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per- 19 è di 284,0 x100.000 residenti contro il 291,9 x100.000 della media italiana (9° regione). Per quanto ...Ilgrezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per- 19 è di 284,0 x100.000 residenti contro il 291,9 x100.000 della media italiana (9° regione). Per quanto ...(Adnkronos) – In Toscana sono 1.777 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 6 agosto 2022, lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 1.777 nuovi positivi odierni ...Anche oggi molti decessi , sono 10 : 5 uomini e 5 donne con un'età media di 85,1 anni, In Toscana non cessa la mortalità fra gli anziani ...