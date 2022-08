(Di sabato 6 agosto 2022) Un Manifesto per l'Italia, proposte per costruire un'Italia a misura di 4,4 milioni di artigiani e pmi con 10,8 milioni di addetti:lo ha inviato a tutte le forze politiche in vista ...

Agenzia ANSA

Nell'agenda delle priorità indicata da, un documento ampio, articolato in 45 pagine, approfondito punto per punto, "spicca la richiesta di un fisco semplice e leggero" e si ...ha elaborato un documento di proposte che invieremo aie ai candidati sui territori per costruire insieme il futuro del paese. Nel documento è sviluppata un'idea di paese, ... Confartigianato, 'ai partiti chiediamo un patto di fiducia' Un Manifesto per l'Italia, proposte per costruire un'Italia a misura di 4,4 milioni di artigiani e pmi con 10,8 milioni di addetti: Confartigianato lo ha inviato a tutte le forze politiche in vista de ...L'appello di Marco Granelli, presidente dell'organizzazione delle piccole e medie imprese dell'artigianato: "Ocorre liberare i nostri imprenditori dai tanti vincoli e costi che si trasformano in 'tass ...