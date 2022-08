A Napoli ragazzi in metro armati di coltello, fermati dai Carabinieri (Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – ragazzi, anche un 17enne, armati di coltelli nella metro; parcheggiatori abusivi recidivi ma anche un 74enne denunciato per avere investito e ucciso un cane. E’ il risultato di una serie di controlli messi in atto dai Carabinieri. I militari della compagnia Napoli centro hanno sanzionato 3 parcheggiatori abusivi, 2 di questi denunciati anche a piede libero perché recidivi nel biennio, nella zona di riviera di Chiaia e Santa Lucia. Tre i ragazzi denunciati a piede libero per possesso di armi. Hanno 17, 19 e 28 anni e quando i Carabinieri li hanno fermati all’interno della metro Piscinola sono stati trovati in possesso di 2 coltelli a serramanico e di un frangi-vetro con doppia punta ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti, anche un 17enne,di coltelli nella; parcheggiatori abusivi recidivi ma anche un 74enne denunciato per avere investito e ucciso un cane. E’ il risultato di una serie di controlli messi in atto dai. I militari della compagniacentro hanno sanzionato 3 parcheggiatori abusivi, 2 di questi denunciati anche a piede libero perché recidivi nel biennio, nella zona di riviera di Chiaia e Santa Lucia. Tre idenunciati a piede libero per possesso di armi. Hanno 17, 19 e 28 anni e quando ili hannoall’interno dellaPiscinola sono stati trovati in possesso di 2 coltelli a serramanico e di un frangi-vetro con doppia punta ...

