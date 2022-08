Ultime Notizie – Fisco | scadenze agosto 2022 | il calendario

(Di venerdì 5 agosto 2022) Iladva in vacanza, ma non per tutti gli adempimenti. Ildell’Agenzia delle Entrate contiene alcuni appuntamenti imprescindibili per questo mese del, come quello con la pace fiscale, mentre altri slittano a dopo la pausa estiva: per esempio, dal 1°al 4 settembre è prevista la sospensione di alcuni termini in materia di accertamento. L’8sono chiamati alle casse i contribuenti che sono rimasti indietro con il pagamento delle rate di rottamazione ter e saldo e stralcio delle cartelle relative al 2021. La scadenza dell’8è comprensiva dei 5 giorni di tolleranza, quindi è l’ultimo giorno per pagare quanto dovuto senza perdere i benefici della pace fiscale. Gli adempimenti in scadenza nel periodo 1-20 ...

E la campagna elettorale non deve sfiorare questesettimane o mesi di attività governativa. Non è un caso quindi che in conferenza stampa il premier porti con sè solo ministri tecnici: Daniele ...Una delleriguarda il Pubblico Ministero di Pordenone che ha messo in dubbio che si possano gestire come un cocktail i diversi vaccini, secondo l'estro dei medici vaccinatori o dei ... Covid, ultime notizie. Oggi in Italia 42.976 nuovi casi (-28,8 sulla settimana) e 161 morti Ai tempi dell’Unione/Disunione del secondo governo di Romano Prodi andarono in piazza anche ministri come Paolo Ferrero di Rifondazione Comunista contro lo stesso esecutivo di cui facevano parte. E an ...Ad esempio un produttore di Calcinato che si è visto recapitare un atto di pignoramento di oltre 28 mila euro. Copagri Lombardia sta discutendo con l’Agenzia delle entrate per trovare una soluzione al ...