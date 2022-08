Udinese-Feralpisalò oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia 2022/2023 (Di venerdì 5 agosto 2022) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Udinese-Feralpisalò, match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia 2022/2023. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 5 agosto aprile alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. RISULTATI E TABELLONE SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) La, l’, latv edi, match valevole per i trentaduesimi di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 5 agosto aprile alle ore 18:00 e sarà trasmessa intv su1 e insu Mediaset Infinity e su sportmediaset.it. Sportface.it seguirà l’evento ine garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. RISULTATI E TABELLONE SportFace.

