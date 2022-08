Trentino-Alto Adige, frane, fango e torrenti esondati dopo un violento temporale: cento persone evacuate in Val di Fassa (Di venerdì 5 agosto 2022) Arriva il maltempo, dopo tanta siccità, e si abbatte sul Trentino-Alto Adige. In Trentino, dove è stata diramata una allerta gialla dalla Protezione civile, una bomba d’acqua si è scatenata sulla val di Fassa, provocando allagamenti in alberghi e case private a Mazzin, Pera, Vigo, Pozza, e altri paesi della zona. cento persone sono state evacuate per il rischio di smottamenti. Tutti i corpi dei vigili del fuoco sono operativi e anche altri corpi di volontari sono arrivati in zona per dare supporto. La strada statale S48 delle Dolomiti è bloccata in più punti per frane e smottamenti. In particolare, la situazione più critica si è avuta nella zona di Vigo di Fassa, dove una bomba d’acqua ha provocato in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Arriva il maltempo,tanta siccità, e si abbatte sul. In, dove è stata diramata una allerta gialla dalla Protezione civile, una bomba d’acqua si è scatenata sulla val di, provocando allagamenti in alberghi e case private a Mazzin, Pera, Vigo, Pozza, e altri paesi della zona.sono stateper il rischio di smottamenti. Tutti i corpi dei vigili del fuoco sono operativi e anche altri corpi di volontari sono arrivati in zona per dare supporto. La strada statale S48 delle Dolomiti è bloccata in più punti pere smottamenti. In particolare, la situazione più critica si è avuta nella zona di Vigo di, dove una bomba d’acqua ha provocato in ...

