“Ti amerò ancora”, terribile lutto per ex volto di Uomini e Donne: le lacrime sui social (Di venerdì 5 agosto 2022) Una grande perdita dal valore inestimabile: ex volto amato di Uomini e Donne dà l’addio sui social, i suoi fan sono in lacrime Non tutti possono capire la perdita dell’ex volto del dating show che è molto apprezzato dal suo pubblico e con esso ha condiviso le lacrime per il dolore di quanto accaduto. Sui L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Una grande perdita dal valore inestimabile: examato didà l’addio sui, i suoi fan sono inNon tutti possono capire la perdita dell’exdel dating show che è molto apprezzato dal suo pubblico e con esso ha condiviso leper il dolore di quanto accaduto. Sui L'articolo proviene da Inews24.it.

EleonoraMimini : Mi Manchi Nonna Silvana Mia ? È trascorso 1 anno, ma tu sei sempre qui con me, ogni giorno....la ferita è ancora ap… - AngelaF2021_ : Sto vedendo per caso Teche Rai . Ma tutte le canzoni vecchie ( da Cuore Matto ad Ancora a Italiano vero a Domenic… - franchi_sonia : Ma ora è arrivato il tempo di andare avanti. Sappi solo che non mi pento di nulla se potessi rifarei tutto, stare c… - Sottona7 : Che donna sarò se non sei con meeeeee e se ti amerò ancora e di più ?? PARATICI TI DEVE VENIRE IL CAGOTTO - Caterin89687800 : @Giusepp78496815 Io me la godrò e come,oltre alla sua bellezza esteriore amerò ancora di più quella interiore. Poi… -