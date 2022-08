Spezia, Sportitalia: “Operazione in chiusura per Dragowski” (Di venerdì 5 agosto 2022) Spezia Dragowski- Lo Spezia continua la preparazione prestagionale in vista dei prossimi impegni per gli Aquilotti. Domani i Liguri, sfideranno in Coppa Italia il Como, alle ore 18:00. Non solo operazioni in campo per i Liguri, anche trattative riguardo i nuovi innesti. Finalmente è vicina a sbloccarsi la pista che porterà Bartolomej Dragowski alla coorte di Gotti. Tra Dragowski e lo Spezia: la trattativa si è riaperta a sorpresa pochi minuti fa. E ci sono buone possibilità di arrivare a una soluzione, malgrado lo Spezia avesse tenuto sotto controllo la situazione relativa a Meret. Ma i dialoghi con la Fiorentina ora sono proficui e nelle prossime ore si arriverà una soluzione. Oggi Dragowski riconquista posizioni. E Provedel scalpita per raggiungere ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 5 agosto 2022)- Locontinua la preparazione prestagionale in vista dei prossimi impegni per gli Aquilotti. Domani i Liguri, sfideranno in Coppa Italia il Como, alle ore 18:00. Non solo operazioni in campo per i Liguri, anche trattative riguardo i nuovi innesti. Finalmente è vicina a sbloccarsi la pista che porterà Bartolomejalla coorte di Gotti. Trae lo: la trattativa si è riaperta a sorpresa pochi minuti fa. E ci sono buone possibilità di arrivare a una soluzione, malgrado loavesse tenuto sotto controllo la situazione relativa a Meret. Ma i dialoghi con la Fiorentina ora sono proficui e nelle prossime ore si arriverà una soluzione. Oggiriconquista posizioni. E Provedel scalpita per raggiungere ...

Sergio670219794 : Mancano solo le dimissioni di Spalletti e L'abbraccio mortale di Adl avrà terminato il suo percorso.. Sfuma Meret… - GennaroSerra : Adesso ci pensa Giuntoli a trovare la soluzione giusta, vedrete! - NCN_it : Sportitalia – Lo #Spezia in chiusura per #Dragowski: salta l'arrivo di #Meret? - PianetaN : Giornata no per il mercato azzurro. Sportitalia riporta che #Dragowski dalla #Fiorentina allo #Spezia è una tratta… - cn1926it : #Spezia-#Meret, la trattativa può saltare: si riapre #Dragowski – Sportitalia -