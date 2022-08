Pino Strabioli, l’ex compagno è Patrick Rossi Gastaldi: “Ero il suo amante” (Di venerdì 5 agosto 2022) Pino Strabioli ha avuto una lunga storia d’amore con l’ex, il regista teatrale Patrick Rossi Gastaldi: i due hanno condiviso sedici anni di vita insieme. Pino Strabioli, l’ex Patrick Rossi Gastaldi: l’incontro Pino Strabioli, chi è l’exStasera vedremo il conduttore ed attore tra gli ospiti di “Serata Tra Amici”, show ( che ha anche firmato) in onda a partire dalle 21:30 su Raiuno durante la quale ripercorrerà la carriera di Christian De Sica, protagonista della serata. Agli albori della carriera, Strabioli deve la sua fortuna proprio a Rossi Gastaldi che lo ha lanciato nel mondo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 agosto 2022)ha avuto una lunga storia d’amore con, il regista teatrale: i due hanno condiviso sedici anni di vita insieme.: l’incontro, chi èStasera vedremo il conduttore ed attore tra gli ospiti di “Serata Tra Amici”, show ( che ha anche firmato) in onda a partire dalle 21:30 su Raiuno durante la quale ripercorrerà la carriera di Christian De Sica, protagonista della serata. Agli albori della carriera,deve la sua fortuna proprio ache lo ha lanciato nel mondo ...

VanityFairIt : La lunga amicizia con Franca Valeri. La storia d’amore («senza sesso») con Paolo Poli. Il signore della cultura in… - AngeloR54671811 : RT @VanityFairIt: La lunga amicizia con Franca Valeri. La storia d’amore («senza sesso») con Paolo Poli. Il signore della cultura in tv apr… - ANTHILIA64 : RT @VanityFairIt: La lunga amicizia con Franca Valeri. La storia d’amore («senza sesso») con Paolo Poli. Il signore della cultura in tv apr… - axelvassallo : RT @VanityFairIt: La lunga amicizia con Franca Valeri. La storia d’amore («senza sesso») con Paolo Poli. Il signore della cultura in tv apr… - 11Maenza : @Gabriel_Domino Questa sera su Rai 1, alle 21:25, c'è 'Una Serata tra Amici', con Christian De Sica e Pino Strabioli. -