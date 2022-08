Ora TikTok vende i biglietti dei concerti. E prova a diventare la superapp dello showbiz (Di venerdì 5 agosto 2022) Accordo con Ticketmaster per gli acquisti direttamente dall’app, mentre la società prepara una piattaforma per cambiare le regole del consumo musicale Leggi su repubblica (Di venerdì 5 agosto 2022) Accordo con Ticketmaster per gli acquisti direttamente dall’app, mentre la società prepara una piattaforma per cambiare le regole del consumo musicale

justatinybubble : stavo cercando delle foto per fare un video meme per tiktok ( non lo pubblicherò mai btw ) e ho ritrovato delle mie… - Valependragon : Ho scritto si whatsapp e sue storie di IG che il mio nuovo trucco è l'ombretto blu e ora tiktok mi propone solo vid… - h6owI : vabbe visto che tiktok mi odia lo pubblico solo qui x ora - pietrqdiluna : RT @incujbo: che ridere che dopo il trend di tiktok ora tutti conoscono “fantasma” - fdiciannove : @affangulo è un dj conosciuto per la sua crociata contro le dru0ghe, sta pure su tiktok ora -