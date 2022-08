“Mi manca da 17 anni”: Denise Pipitone, Piera Maggio non si dà pace e spera ancora (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono passati quasi venti anni dal rapimento di Denise Pipitone a Mazara del Vallo, ma la mamma Piera Maggio non ha mai smesso di cercarla. Era il 2004 e Denise… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono passati quasi ventidal rapimento dia Mazara del Vallo, ma la mammanon ha mai smesso di cercarla. Era il 2004 e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

AlbertoBagnai : In questo video c’è quasi tutto. Manca un aspetto non irrilevante, che due anni dopo è più facile da spiegare. Ne p… - RaiRadio2 : Quante risate ci hanno fatto fare! E quanto ci manca #AnnaMarchesini... 6 anni senza di lei ? #30Luglio… - lazerba2 : RT @Medmax35560760: @elio_vito Tu che adesso ti ergi da moralizzatore dopo 30 anni di sudditanza berlusconiana... attaccando più a destra c… - sabatinoc85 : @FrancescaCphoto @aidalaverdadera Una giocatrice di basket femminile, ma più che altro una influencer instagram, si… - MarcoVioli5 : Lo avevamo anticipato ieri e oggi si è concretizzato: #Veretout è in partenza per #Marsiglia dopo 3 anni alla… -