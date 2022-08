Meloni: "Sarebbe un onore essere la prima donna a guidare l'Italia" (Di venerdì 5 agosto 2022) AGI - "I sondaggi dicono che FdI è il primo partito, e il primo partito della coalizione indicherà il nome del premier. Vediamo cosa succederà nelle urne, se così sarà potrei essere la prima donna a guidare il governo Italiano nella storia e sarebbe per me un grande onore". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, intervistata dall'emittente statunitense Fox business. "Il tema degli sbarchi si deve affrontare col blocco navale, che altro non è che una missione europea, da concordare con le istituzioni europee, per trattare insieme alla Libia la possibilità che si fermino i barconi in partenza, l'apertura in Africa degli hotspot, la valutazione in Africa di chi ha diritto a essere rifugiato e di chi è irregolare, la distribuzione dei veri profughi e rispedire ... Leggi su agi (Di venerdì 5 agosto 2022) AGI - "I sondaggi dicono che FdI è il primo partito, e il primo partito della coalizione indicherà il nome del premier. Vediamo cosa succederà nelle urne, se così sarà potreilaa guidare il governono nella storia e sarebbe per me un grande". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia, intervistata dall'emittente statunitense Fox business. "Il tema degli sbarchi si deve affrontare col blocco navale, che altro non è che una missione europea, da concordare con le istituzioni europee, per trattare insieme alla Libia la possibilità che si fermino i barconi in partenza, l'apertura in Africa degli hotspot, la valutazione in Africa di chi ha diritto arifugiato e di chi è irregolare, la distribuzione dei veri profughi e rispedire ...

marattin : Tra 90 giorni al loro posto potrebbero esserci Meloni, Borghi e Bagnai. Nessuno di loro sarebbe un fascista. Ma, mo… - TgLa7 : #Meloni a Fox news: sarebbe onore per me guidare Italia. Potrei essere la prima donna, come lo è stato essere la p… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Meloni: 'Sarebbe un onore essere la prima donna premier in Italia' #meloni #fdi #elezioni #foxnews

