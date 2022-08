Masters1000 Montreal 2022, Rafael Nadal rinuncia al torneo: “Un piccolo infortunio, devo essere prudente” (Di venerdì 5 agosto 2022) Un annuncio dell’ultimo minuto e importante arriva in vista del Masters1000 di Montreal (Canada) che caratterizzerà la prossima settimana del tennis mondiale. Il 22 volte vincitore Slam, Rafael Nadal, tra i giocatori più attesi del tabellone principale, ha deciso di rinunciare all’evento in Canada. Come riferito da lui stesso sui social, il fuoriclasse nativo di Manacor ha avvertito un piccolo fastidio in allenamento e ha scelto in via precauzionale di non prendere parte al 1000: “Dopo il riposo in vacanza e al mio successivo ritorno agli allenamenti, in queste settimane è andato tutto bene. Quattro giorni fa ho iniziato ad allenare anche il servizio e ieri, dopo l’allenamento, ho avuto un piccolo fastidio che avverto ancora oggi. Abbiamo deciso di non andare a ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) Un annuncio dell’ultimo minuto e importante arriva in vista deldi(Canada) che caratterizzerà la prossima settimana del tennis mondiale. Il 22 volte vincitore Slam,, tra i giocatori più attesi del tabellone principale, ha deciso dire all’evento in Canada. Come riferito da lui stesso sui social, il fuoriclasse nativo di Manacor ha avvertito unfastidio in allenamento e ha scelto in via precauzionale di non prendere parte al 1000: “Dopo il riposo in vacanza e al mio successivo ritorno agli allenamenti, in queste settimane è andato tutto bene. Quattro giorni fa ho iniziato ad allenare anche il servizio e ieri, dopo l’allenamento, ho avuto unfastidio che avverto ancora oggi. Abbiamo deciso di non andare a ...

