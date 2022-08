Marilyn Monroe | brilla ancora un simbolo di empowerment

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 5 agosto 2022) Life&People.it Il 5 agosto 1962 veniva a mancare improvvisamente e misteriosamente, diva per eccellenza e punto di riferimento femminista per milioni di donne fra gli anni ’50 e ’60. Il nostro ricordo dia 60 anni dalla morte passa dunque necessariamente sia per la sua carriera costellata di successi, sia per il racconto del personaggio che ha rappresentato per l’immaginario pop collettivo. L’infanzia travagliata di Marylin I primi anni di vita di Norma Jeane, che nacque il 1° del 1926 a Los Angeles, non furono semplici. La madre Gladys Pearl, che aveva problemi economici e soffriva di disturbi psichici, decise di affidare la figlia a Wayne e Ida Bolender, una coppia molto religiosa di Hawthorne. Norma tornò presto a casa dalla madre naturale, ma la situazione ...