La soluzione di Letta | tutti insieme | ma con accordi separati

(Di venerdì 5 agosto 2022) «Mi criticano perché da giorni vado in giro da una parte all’altra per provare a tenere unito il centrosinistra. Ma questa legge elettorale, che è la peggiore della storia, ci obbliga a stare. Ed è un mio dovere quindi fare di tutto, perché io so cos’è la destra di Meloni e so cos’è la destra di Salvini. Se – periodo ipotetico dell’impossibilità – vincessero, il governo italiano sposterebbe il proprio asse in Europa per allinearsi con Polonia e Ungheria. Il Paese sarebbe in mano alle destre contrarie ai diritti civili». Il segretario del Partito democratico Enricoracconta al Messaggero la fatica delle ultime ore, dopo l’accordo con Azione e PiùEuropa e le discussioni con Sinistra italiana e i Verdi che ancora non hanno portato a un esito definitivo. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno dichiarato di «aver registrato la forte volontà ...