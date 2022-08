Istat, Pil accelera, ma possibile calo attività in vista (Di venerdì 5 agosto 2022) "Segnali di decelerazione dell'attività economica ed elevata e diffusa inflazione continuano a contraddistinguere lo scenario internazionale. Nel secondo trimestre, il Pil italiano ha segnato una ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) "Segnali di decelerazione dell'economica ed elevata e diffusa inflazione continuano a contraddistinguere lo scenario internazionale. Nel secondo trimestre, il Pil italiano ha segnato una ...

istat_it : Nel II trimestre 2022 #Pil +1% rispetto al trimestre precedente e +4,6% in termini tendenziali #istat… - momentosera : #Pil accelera (3,4% la crescita acquisita), ma possibile calo attività in vista. Lo scrive l'#Istat, spiegando che… - telodogratis : Istat, Pil accelera, ma possibile calo attività in vista (2) - telodogratis : Istat, Pil accelera, ma possibile calo attività in vista - fisco24_info : Istat, Pil accelera, ma possibile calo attività in vista (2) -