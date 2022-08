Il Parlamento va in vacanza, si riapre a settembre con il dl Aiuti bis (Di venerdì 5 agosto 2022) Resta solo una 'coda' di provvedimenti di cui occuparsi prima di riprendere l'attività a Camere sciolte in vista delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 agosto 2022) Resta solo una 'coda' di provvedimenti di cui occuparsi prima di riprendere l'attività a Camere sciolte in vista delle ...

Frenk080 : @EnricoLetta Letta ma fino ad ora cosa cazzo avete fatto? Non eravate sulla luna, bensì in parlamento. È propaganda… - dedosky77 : @PaolaTavernaM5S Si torna a cercare lavoro ????? Dopo anni di vacanza in parlamento………. -