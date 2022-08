Il mito dei crisis actor: dalla strage di Sandy Hook alla guerra in Ucraina (Di venerdì 5 agosto 2022) di Leonardo Bianchi Da diversi anni a questa parte praticamente ogni strage commessa negli Stati Uniti – e anche in altri Paesi – genera una grande quantità di teorie del complotto, la maggior parte delle quali incentrate sulla presunta falsità dell’accaduto. In sostanza, le stragi sarebbero delle elaborate messinscene per portare avanti obiettivi politici occulti; e le vittime non sono veramente tali, o addirittura non sono morte per davvero, ma sarebbero dei crisis actor, attori impiegati in situazioni di crisi. Questo termine è ormai uno dei più gettonati nel gergo complottista globale, e recentemente ha fatto capolino anche in scenari di guerra, ad esempio per negare i massacri di Mariupol e Bucha in Ucraina. Ma da dove nasce il mito dei crisis actor, e ... Leggi su facta.news (Di venerdì 5 agosto 2022) di Leonardo Bianchi Da diversi anni a questa parte praticamente ognicommessa negli Stati Uniti – e anche in altri Paesi – genera una grande quantità di teorie del complotto, la maggior parte delle quali incentrate sulla presunta falsità dell’accaduto. In sostanza, le stragi sarebbero delle elaborate messinscene per portare avanti obiettivi politici occulti; e le vittime non sono veramente tali, o addirittura non sono morte per davvero, ma sarebbero dei, attori impiegati in situazioni di crisi. Questo termine è ormai uno dei più gettonati nel gergo complottista globale, e recentemente ha fatto capolino anche in scenari di, ad esempio per negare i massacri di Mariupol e Bucha in Ucraina. Ma da dove nasce ildei, e ...

