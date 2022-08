Gli interrogativi aperti dopo la morte di al-Zawahiri (Di venerdì 5 agosto 2022) L’uccisione di Ayman al-Zawahiri, la guida ideologica di Al-Qaeda, porta una strana chiusura nella “Guerra al terrorismo” statunitense, iniziata l’11 settembre 2001. Al-Zawahiri, di origine egiziana, era noto per essere un confidente del saudita Osama bin Laden, pubblico nemico numero uno degli Stati Uniti, fino a quando non fu trovato e ucciso ad Abbottabad, in Pakistan, oltre 10 anni fa. Il mondo si era quasi dimenticato di al-Zawahiri e di Al-Qaeda. Un tempo la principale organizzazione terroristica islamica mondiale, Al-Qaeda era ormai diventata una nota a piè di pagina, lasciando spazio ad organizzazioni più letali come l’Isis. Anche il terrorismo islamico si è ampiamente evoluto da quando Bin Laden e al-Zawahiri hanno ideato gli attacchi dell’11 settembre facendo cadere le torri gemelle, ma ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 agosto 2022) L’uccisione di Ayman al-, la guida ideologica di Al-Qaeda, porta una strana chiusura nella “Guerra al terrorismo” statunitense, iniziata l’11 settembre 2001. Al-, di origine egiziana, era noto per essere un confidente del saudita Osama bin Laden, pubblico nemico numero uno degli Stati Uniti, fino a quando non fu trovato e ucciso ad Abbottabad, in Pakistan, oltre 10 anni fa. Il mondo si era quasi dimenticato di al-e di Al-Qaeda. Un tempo la principale organizzazione terroristica islamica mondiale, Al-Qaeda era ormai diventata una nota a piè di pagina, lasciando spazio ad organizzazioni più letali come l’Isis. Anche il terrorismo islamico si è ampiamente evoluto da quando Bin Laden e al-hanno ideato gli attacchi dell’11 settembre facendo cadere le torri gemelle, ma ...

vincenzovin95 : RT @docmanhattan4: #TheSandman è sbarcata su Netflix. Ho visto la serie in anteprima qualche settimana fa e ne ho scritto qui. La recension… - Lady_Pirate : RT @docmanhattan4: #TheSandman è sbarcata su Netflix. Ho visto la serie in anteprima qualche settimana fa e ne ho scritto qui. La recension… - manu3110 : RT @docmanhattan4: #TheSandman è sbarcata su Netflix. Ho visto la serie in anteprima qualche settimana fa e ne ho scritto qui. La recension… - nerditudine : RT @docmanhattan4: #TheSandman è sbarcata su Netflix. Ho visto la serie in anteprima qualche settimana fa e ne ho scritto qui. La recension… - QuitadamoMarta : RT @docmanhattan4: #TheSandman è sbarcata su Netflix. Ho visto la serie in anteprima qualche settimana fa e ne ho scritto qui. La recension… -