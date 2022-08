(Di venerdì 5 agosto 2022)dial GF Vip 7 Alfonso Signorini ha rivelato, poco tempo fa, che il primo concorrente ufficiale del GF Vip 7 sarà. Quest’ultimo, in un’intervista con il settimanale Chi, ha affermato che dentro la Casa parlerà del suo essere sieropositivo. Come riporta anche il sito Gossip e TV, il conduttore L'articolo proviene da Novella 2000.

andreastoolbox : GF Vip 7, cambiato il regolamento per l'ingresso di Giovanni Ciacci - infoitcultura : Sonia Bruganelli, perché ha cambiato idea sul GF Vip: “Momento delicato” - graygraon : Nella mia golden era ero così vip che avevo gente nuova ad indirettarmi ogni giorno e più volte dei mutuals mi han… - ParliamoDiNews : Bruganelli, perché ha cambiato idea su GF Vip: `Momento delicato` #soniabruganelli #1agosto - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli spiega perché ha cambiato idea: 'Momento delicato' -

... il post e le reazioni Reduce da un'importante operazione che le hala vita per sempre, in ... Lulù e Jessica Selassié , ha preso parte al gioco del Grande Fratello6 , che alla fine é ...Quest'anno però a quanto pare qualcosa èe questo ha reso possibile l'ingresso di Ciacci al GF: Ciacci io lo volevo già l'anno scorso. Ma era risultato positivo all'Hiv, e per il vecchio ...Alfonso Signorini ha voluto fortemente Giovanni Ciaccie ha chiesto a Mediaset di cambare il regolamento del GF Vip 7. Ecco perché.Alfonso Signorini per far entrare lui al Grande Fratello Vip 7 fa cambiare il regolamento. Che ne pensate di questa riforma