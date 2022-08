Comandanti russi in auto uccisi da un missile | video (Di venerdì 5 agosto 2022) Due auto che si muovono a tutta velocità tra i campi dell'Ucraina. A bordo alcuni Comandanti dell'esercito russo. Ad un certo momento è un istante: un missile lanciato da un soldato nascosto nel grano colpisce e distrugge la prima vettura. La seconda dopo la curva si ribalta. Tutti morti gli occupanti del primo veicolo; gli altri sono stati catturati dall'esercito ucraino Leggi su panorama (Di venerdì 5 agosto 2022) Dueche si muovono a tutta velocità tra i campi dell'Ucraina. A bordo alcunidell'esercito russo. Ad un certo momento è un istante: unlanciato da un soldato nascosto nel grano colpisce e distrugge la prima vettura. La seconda dopo la curva si ribalta. Tutti morti gli occupanti del primo veicolo; gli altri sono stati catturati dall'esercito ucraino

