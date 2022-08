Caldo record, oggi e domani il picco: poi arrivano temporali e grandine (Di venerdì 5 agosto 2022) Una nuova andata di Caldo bollente si è abbattuta sull'Italia ma, per fortuna, si tratta di una sferzata meno duratura delle precedenti. A portarla è sempre l'Anticiclone nord africano, allungato ... Leggi su globalist (Di venerdì 5 agosto 2022) Una nuova andata dibollente si è abbattuta sull'Italia ma, per fortuna, si tratta di una sferzata meno duratura delle precedenti. A portarla è sempre l'Anticiclone nord africano, allungato ...

