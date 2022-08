Calciomercato com – Inter | Milenkovic si allontana | da Demiral alle soluzioni low cost | i nomi per la difesa | Primapagina

(Di venerdì 5 agosto 2022) 2022-08-05 20:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di.com: L’si è mossa con grande anticipo all’inizio del mercato ma i movimenti non sono finiti. Ovviamente ci sono quelli in uscita, con Alexis Sanchez e Pinamonti destinati a lasciare Milano ma anche in entrata qualcosa rimane da fare. Ovvero completare la, che è ancora priva del sostituto di Andrea Ranocchia e in generale di un giocatore che possa alternarsi a Stefan De Vrij. L’indiziato principale per completare il reparto sembrava essere Nikolache mai come adesso però, è lontano da Milano. Tra una settimana l’vivrà la vigilia della prima partita di campionato e Inzaghi continua a chiedere un difensore. TEMPO SCADUTO – La Fiorentina aveva dato un tempo limite ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sampdoria, chiuso l'accordo per Gonzalo #Villar dalla @OfficialASRoma: oggi previste le… - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Si insiste per Dries #Mertens. La situazione - DiMarzio : #Calciomercato | #Mertens, le cifre dell'offerta del #Galatasaray - qaentin : Si limano i dettagli #Raspadori #kepa si limano i dettagli #simeone si limano i dettagli . Il #Calciomercato… - Sardaccio1 : RT @TMit_news: La Lega dà la buona novella ai tifosi della #Roma ????: deposito il contratto ?? di #Wijnaldum. #TMmercato #calciomercato htt… -

Calciomercato.com

Commenta per primo Le formazioni ufficiali di Cittadella - Lecce, trentaduesimi di Coppa Italia: Cittadella (4 - 3 - 1 - 2) : Kastrati; Cassandro, Perticone, Frare, Donnarumma; Branca, Danzi, Vita; ...Quel tempo ora è scaduto, l'Inter, senza cessioni, non ha potuto affondare il colpo e il difensore serbo come raccontato daè pronto a rinnovare con i viola per tre anni. Non è il ... Top 5 news ore 19: dalla Roma scatenata a Sanchez che esce allo scoperto. Che fa il Milan ora VIDEO Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...