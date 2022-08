Calcio | Coppa Italia Udinese batte Feralpisalò e accede ai 16esimi

serieB123 : Coppa Italia, risultati di oggi: Cagliari e Perugia non sbagliano - TgrRaiFVG : ?? Udinese, buona la prima: eliminata la Feralpi Salò Coppa Italia (32 esimi), la squadra di Sottil vince 2-1 e pas… - theworldnews74 : Coppa Italia: Cagliari Perugia 3-2 - Video gol - Luxgraph : Coppa Italia, l'Udinese supera la Feralpisalò: Cagliari ok di rimonta - SportRepubblica : Coppa Italia, Udinese e Cagliari ai sedicesimi -

ROMA - Cagliari - Perugia e Udinese - Feralpisalò hanno inaugurato i trentaduesimi diItalia . Alla Unipol Domus il Cagliari di Liverani supera 3 - 2 il Perugia di Castori con una rimonta completata dal rigore trasformato da Lapadula e dalla punizione di Nicolas Viola . I sardi ...I friulani si impongono con le reti di Deulofeu e Success UDINE - La nuova Udinese di Sottil batte la FeralpiSalò 2 - 1 nei trentaduesimi diItalia e si qualifica per i sedicesimi dove affronterà la vincente tra Monza e Frosinone. Senza Udogie, accostato al Tottenham, la squadra friulana è già in vantaggio dopo 12'. Merito di Success ...I friulani si impongono con le reti di Deulofeu e Success UDINE (ITALPRESS) - La nuova Udinese di Sottil batte la FeralpiSalò 2-1 nei ...Viola al 9’ regala al Cagliari i sedicesimi nel finale. Silvestri protagonista per l’Udinese priva di Udogie Tra oggi, venerdì 5 agosto, e lunedì 8 agosto scendono in campo anche le squadre di serie A ...