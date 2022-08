Britney Spears, paura tra i fan di Instagram. L'ultimo post spaventa: 'Stai bene? Sei nei guai?' (Di venerdì 5 agosto 2022) Britney Spears spaventa sempre di più i suoi fan . L'involuzione avuta dalla pop star , mostrata sui suoi social, spaventa chi per anni l'ha supportata anche nella sua battaglia legale al padre. Su ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 agosto 2022)sempre di più i suoi fan . L'involuzione avuta dalla pop star , mostrata sui suoi social,chi per anni l'ha supportata anche nella sua battaglia legale al padre. Su ...

BSNewsItalia : ??| Britney Spears ha presentato una nuova mozione in tribunale per chiedere al giudice di sigillare le sue cartelle… - FQMagazineit : Britney Spears rivela: “Volevo sposarmi in Chiesa ma non me lo hanno permesso” - lucasprezioso : RT @lucasprezioso: Assai divertito dalla turista che, mentre andavo dal parrucchiere con questa maglietta, mi ferma e dice: i love Britney,… - RSD_studiodelta : Britney Spears scrive nuovi testi per Tiny Dancer - livelifeVale : RT @BSNewsItalia: ??| Il The Sun fa sapere che Britney ha scritto alcuni versi per “Hold Me Closer” e ha chiesto ad Elton di inserirli nel b… -