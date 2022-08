Anche Eugenio e Francesca di Uomini e donne in crisi? Lei rompe il silenzio

Leggi su novella2000

(Di venerdì 5 agosto 2022)ex disono in? Non si parla d’altro in questi mesi estivi, sembra che tutte le coppie siano in. Qualcuna lo è per davvero e qualcun’altra si è addirittura lasciata o ha divorziato. Ed è successoa coppie che stavano insieme da tanto tempo. Ora L'articolo proviene da Novella 2000.