VIDEO – “Solidarietà, amore, fratellanza”: ragazzi Onmic al lido dell’Anmic (Di giovedì 4 agosto 2022) “Solidarietà, amore, fratellanza”. Sono i principi sui quali evolve – a Salerno – la intelligente e certamente proficua collaborazione tra due associazioni storiche nazionali del terzo settore: la Anmic (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili) e la Onmic (Opera Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili). I due presidenti Mario D’Antuono (Anmic) e Vincenzo Siano (Onmic) si sono stretti la mano e la collaborazione ha avuto inizio. Per l’estate 2022 i tanti ragazzi assistiti dalla Onmic troveranno ospitalità presso il lido La Scogliera di Torre Angellara, egregiamente gestito dalla Anmic. “Puntiamo al superamento del disagio. Ci accomuna il piacere di poter donare”, dice Vincenzo Siano. A guardare la felicità dei ragazzi, c’è da ... Leggi su ladenuncia (Di giovedì 4 agosto 2022) “”. Sono i principi sui quali evolve – a Salerno – la intelligente e certamente proficua collaborazione tra due associazioni storiche nazionali del terzo settore: la Anmic (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili) e la(Opera Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili). I due presidenti Mario D’Antuono (Anmic) e Vincenzo Siano () si sono stretti la mano e la collaborazione ha avuto inizio. Per l’estate 2022 i tantiassistiti dallatroveranno ospitalità presso ilLa Scogliera di Torre Angellara, egregiamente gestito dalla Anmic. “Puntiamo al superamento del disagio. Ci accomuna il piacere di poter donare”, dice Vincenzo Siano. A guardare la felicità dei, c’è da ...

Lavoro, diritti violati La giovane, grazie soprattutto al video trasmesso in diretta, ha ricevuto solidarietà delle diverse forze politiche. "Il lavoro, che non deve in alcun modo somigliare alla schiavitù, si paga, sempre. ... Aggredita per aver chiesto la paga, Beauty denuncia: 'lavoravo 12 ore al giorno, mi davano i soldi solo per 3' Nel frattempo, per sua fortuna, il video postato sui social è diventato virale e subito è stata pioggia di solidarietà da parte della Calabria vera e onesta. Di fronte allo stabilimento balneare in ... QUOTIDIANO NAZIONALE La giovane, grazie soprattutto altrasmesso in diretta, ha ricevutodelle diverse forze politiche. "Il lavoro, che non deve in alcun modo somigliare alla schiavitù, si paga, sempre. ...Nel frattempo, per sua fortuna, ilpostato sui social è diventato virale e subito è stata pioggia dida parte della Calabria vera e onesta. Di fronte allo stabilimento balneare in ... L’orrore in video e la solidarietà che ci manca