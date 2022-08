Uniper: “Con la secca del Reno rischio di fermo delle centrali a carbone”. E Berlino deve risparmiare 10 miliardi di metri cubi di gas (Di giovedì 4 agosto 2022) La Germania dovrà ridurre il consumo di gas più di ogni altro Stato membro dell’Ue per raggiungere l’obiettivo concordato di tagliare del 15% l’uso del metano da agosto a marzo. La Dpa sulla base di dati della Commissione Europea ha calcolato che Berlino deve trovare il modo di risparmiare 10 miliardi di metri cubi di gas naturale tra il primo agosto 2022 e il 31 marzo 2023, l’equivalente del consumo annuo di 5 milioni di famiglie di quattro persone e quasi un quarto dei tagli complessivi previsti in tutta Europa. Per l’Italia, che ha ottenuto una deroga in base alla quale deve risparmiare solo il 7%, la cifra è di 4 miliardi di metri cubi. A complicare le cose per il governo Scholz c’è il fatto che la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) La Germania dovrà ridurre il consumo di gas più di ogni altro Stato membro dell’Ue per raggiungere l’obiettivo concordato di tagliare del 15% l’uso del metano da agosto a marzo. La Dpa sulla base di dati della Commissione Europea ha calcolato chetrovare il modo di10didi gas naturale tra il primo agosto 2022 e il 31 marzo 2023, l’equivalente del consumo annuo di 5 milioni di famiglie di quattro persone e quasi un quarto dei tagli complessivi previsti in tutta Europa. Per l’Italia, che ha ottenuto una deroga in base alla qualesolo il 7%, la cifra è di 4di. A complicare le cose per il governo Scholz c’è il fatto che la ...

