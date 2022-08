Traffico Roma del 04-08-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 agosto 2022) Luceverdedalla redazione Buonasera Bentrovati in studio Sonia cerquetani a nord dicode sulla Cassia Veientana per la presenza di note cantiere altezza raccordo anulare nelle due direzioni rallentato ilsul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana e poi in carreggiata interna tra Tuscolana e Appia file sulla via Appia in uscita da da via delle Capannelle a Ciampino code sulla Pontina tra Spinaceto e Castel di Decima verso Pomezia ada oggi alle 23 agosto lo ricordiamo dalle 20 alla mezzanotte per lasciare spazio ad alcuni spettacoli di strada saranno chiuse alvia dei Fori Imperiali e via dei Cerchi rispettivamente tra via San Gregorio e via dell’Ara massima di Ercole su via dei Cerchi sempre tra via di San Gregorio e via dell’Ara massima di ...