Tottenham, Conte: 'Noi non spendiamo 100 milion per un giocatore! Il nostro mercato è così' (Di giovedì 4 agosto 2022) Nella prima conferenza stampa della nuova stagione, l'allenatore del Tottenham Antonio Conte ha fatto anche un confronto di mercato con... Leggi su calciomercato (Di giovedì 4 agosto 2022) Nella prima conferenza stampa della nuova stagione, l'allenatore delAntonioha fatto anche un confronto dicon...

AlfredoPedulla : #Zaniolo-#Tottenham: possibile blitz a #Londra di #Pinto. È un profilo da sempre apprezzato da #Paratici (il famoso… - tvdellosport : ?? TOTTENHAM, LE PAROLE DI CONTE Alla vigilia della sfida contro il Southampton il tecnico ha parlato di calciomerc… - TUTTOJUVE_COM : Tottenham, Conte: 'Come mai resto poco nei club? Mi piace l'onestà, alle bugie preferisco una brutta verità' - sportli26181512 : Tottenham, Conte: 'Noi non spendiamo 100 milion per un giocatore! Il nostro mercato è così': Nella prima conferenza… - Lorenzored17 : Questi i 6 acquisti di quest'estate di Conte al Tottenham Costo totale 101,90 milioni -