Sanniti Five Soccer e De Franco insieme per un’altra stagione

(Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIhanno annunciato l’accordo con il pivot Christian De. Per lui in giallorosso già 48 presenze e 26 reti tra cui quella nella finale play off che valse la promozione in C2 contro la Campana Futsal nel 2017. “E’ il mio quarto campionato con i, il quindicesimo anno da calcettista. Ho vestito tante maglie ma questa la sento cucita addosso perché è quella della mia famiglia”, ha dichiarato De. “I propositi per quest’anno non possono essere diversi dalla vittoria. Ne ho vinti di campionati e ne ho vissute emozioni con questo sport, ma quello che voglio a questo punto della mia carriera è far vivere emozioni alla società che ha puntato su di me. Sul piano personale vorrei tornare a vivere un divertimento che in questi ...