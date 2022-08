Roma: incidente sul GRA tra un camion, un'auto e una moto. Un morto e traffico paralizzato (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma , incidente mortale sul GRA . Lo schianto ha coinvolto un'auto, una moto e un camion. C'è una vittima e il traffico è paralizzato da oltre un'ora in carreggiata esterna. L'incidente Lo schianto è ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 agosto 2022)mortale sul GRA . Lo schianto ha coinvolto un', unae un. C'è una vittima e ilda oltre un'ora in carreggiata esterna. L'Lo schianto è ...

CCISS_Ministero : SS148 Pontina fine code per 500 m causa incidente che coinvolge motociclette sulla strada di collegamento tra Incr… - franca705 : RT @fanpage: Sono gravi papà e figlia piccola rimasti coinvolti oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sull’A1 tra Ceprano e Pon… - TgrRai : Ardea, Roma, 50enne ferita da un colpo di fucile. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni. Ascoltato il mar… - fanpage : Sono gravi papà e figlia piccola rimasti coinvolti oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sull’A1 tra Ce… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Via Baldo degli Ubaldi ?????? rallentamenti altezza Via Bonaventura Cerretti in direzione Via… -