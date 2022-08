Rhove butta una ragazza in piscina durante il concerto Poi si giustifica | ' È stato un gesto amichevole'

lospamrosa : RT @trash_italiano: Rhove butta una fan dentro la piscina - paolillolu : RT @trash_italiano: Rhove butta una fan dentro la piscina - peppeguido98 : RT @trash_italiano: Rhove butta una fan dentro la piscina - trash_italiano : Rhove butta una fan dentro la piscina - sar4xoxo : non rhove che butta una fan in piscina durante un concerto ?????? immagina non avesse saputo nuotare -

Webboh

... cos'è accaduto VIDEO Lady Gaga, condannato a 4 anni l'uomo che sparò al dogsitter e le rubò i cani Cosa è successo Diventato famoso per Shakerando , tormentone di questa estate,continua a far ...Guè ci sidentro alla perfezione al mood di Pericolo. Ruvido, heavy e soprattutto real! Ecco ...- Paky - Voto 6,30 -cerca di uscire dalla sua gabbia di Shekerando. Per farlo viene ad ... Rhove butta in acqua una ragazza durante il concerto! Rhove ancora una volta si rende protagonista di una polemica scaturita sui social poche ore fa. Non è passato tanto tempo dall'ultima volta in cui l'attenzione mediatica ...Rhove durante un live in Puglia si stava esibendo sulle note di Shakerando quando ha spinto una ragazza in piscina, trovatosi al centro delle ...