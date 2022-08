venti4ore : Prato tre operai intossicati, incendio macchinari ditta tessile - FirenzePost : Prato: tre operai intossicati, incendio macchinari ditta tessile - RADIOBRUNO1 : Il rogo è divampato nella mattinata di oggi #Prato #aziendatessile #incendio #RadioBruno #4agosto - toscanamedianew : Tre operai intossicati nel rogo divampato in ditta - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Incendio in una filatura a San Giusto, tre gli intossicati ' -

Daanni mancava e oggi ha ripreso il suo corso tradizionale. Con un distinguo tra passato e ...si sono trovati a dover pagare 54 euro per un posto a bordo campo e 34 per una sistemazione nel...Lazio Rugby 1927 v Pesaro Rugby Primavera Rugby v Cavalieri Union RugbyCivitavecchia ... una Retrocessioni: quattro Trentatré squadre partecipanti,gironi da undici squadre ciascuno su base ...Nell'incendio sono rimasti coinvolti 3 dipendenti della ditta che , leggermente intossicati, sono stati trasportati all'ospedale Santo Stefano ...Il quarto appuntamento della rassegna musicale Lunatica nel Bosco Elda è quello dei Savana Funk, in programma l’11 agosto 2022 (ingresso ore 20:06; live ore 21:33) “Un concerto – come si legge nella c ...