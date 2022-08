Nato, Ponte sullo Stretto e decreti sicurezza: svelato il programma di centrodestra (Di giovedì 4 agosto 2022) “Italia, a pieno titolo parte dell'Europa, dell'Alleanza Atlantica e dell'Occidente. Più Italia in Europa più Europa nel Mondo”. È questo il primo punto, dei 15 previsti, nella bozza del programma elettorale del centrodestra, su cui si è ragioNato, in vista del via libera dei vertici del centrodestra, atteso nei prossimi giorni. Si tratta di un testo ancora passibile di modifiche, che verrà ulteriormente limato da qui a martedì, in una riunione conclusiva del tavolo. Nel dettaglio, nella sua ultima versione dal titolo ‘programma quadro per un Governo di centrodestra' si prevede il “Rispetto delle alleanze internazionali e rafforzamento del ruolo diplomatico dell'Italia nel contesto geopolitico; Rispetto degli impegni assunti nell'Alleanza Atlantica, anche in merito all'adeguamento ... Leggi su iltempo (Di giovedì 4 agosto 2022) “Italia, a pieno titolo parte dell'Europa, dell'Alleanza Atlantica e dell'Occidente. Più Italia in Europa più Europa nel Mondo”. È questo il primo punto, dei 15 previsti, nella bozza delelettorale del, su cui si è ragio, in vista del via libera dei vertici del, atteso nei prossimi giorni. Si tratta di un testo ancora passibile di modifiche, che verrà ulteriormente limato da qui a martedì, in una riunione conclusiva del tavolo. Nel dettaglio, nella sua ultima versione dal titolo ‘quadro per un Governo di' si prevede il “Rispetto delle alleanze internazionali e rafforzamento del ruolo diplomatico dell'Italia nel contesto geopolitico; Rispetto degli impegni assunti nell'Alleanza Atlantica, anche in merito all'adeguamento ...

