MotoGP, Aleix Espargarò: “Non vedo l’ora di rimettermi in moto! Sono più motivato che mai per un grande sogno” (Di giovedì 4 agosto 2022) Aleix Espargarò è carico come non mai e concentratissimo in vista della sua seconda parte di stagione. Lo spagnolo, infatti, si trova ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022, e ha la chiarissima intenzione di ripartire dallo stesso punto, e nelle stesso modo, con il quale aveva chiuso, prima delle sue lunghissime vacanze estive. Il Gran Premio di Olanda aveva visto lo “zero” pesantissimo di Fabio Quartararo che, nelle prime fasi della gara di Assen, aveva mandato per le terre anche lo stesso spagnolo. Il portacolori dell’Aprilia aveva poi messo in scena una rimonta sensazionale che lo aveva issato fino ai piedi del podio, e gli aveva visto ridurre le lunghezze di distacco a quota 21 nei confronti del suo grande amico, nonché ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022)è carico come non mai e concentratissimo in vista della sua seconda parte di stagione. Lo spagnolo, infatti, si trova ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di2022, e ha la chiarissima intenzione di ripartire dallo stesso punto, e nelle stesso modo, con il quale aveva chiuso, prima delle sue lunghissime vacanze estive. Il Gran Premio di Olanda aveva visto lo “zero” pesantissimo di Fabio Quartararo che, nelle prime fasi della gara di Assen, aveva mandato per le terre anche lo stesso spagnolo. Il portacolori dell’Aprilia aveva poi messo in scena una rimonta sensazionale che lo aveva issato fino ai piedi del podio, e gli aveva visto ridurre le lunghezze di distacco a quota 21 nei confronti del suoamico, nonché ...

