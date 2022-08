Milan, come si vince low cost. I titolari di Marsiglia non arrivano a 100 milioni (Di giovedì 4 agosto 2022) Il primo "Forza Milan" di De Ketelaere Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 4 agosto 2022) Il primo "Forza" di De Ketelaere Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? ...

AntoVitiello : #DeKetelaere a Mtv: “Di solito sono molto calmo ma ero molto emozionato dall’interesse del Milan. Non sapevo come r… - EnricoTurcato : Charles #DeKetelaere va al #Milan dopo un inseguimento infinito. Va al tempo stesso sottolineato come il Milan si… - lucabianchin7 : Il probabile prezzo di #DeKetelaere come da evoluzioni di oggi: 32 milioni + 3 di bonus + una percentuale sulla riv… - sportli26181512 : Gazzetta - Milan, De Ketelaere partirà da trequartista ma può fare anche l'esterno. Per questo non ci saranno altri… - Dan909dan : RT @Gazzetta_it: Milan, come si vince low cost. I titolari di Marsiglia non arrivano a 100 milioni -