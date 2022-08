Le persone trascorrono in media sempre più ore sulle app social (Di giovedì 4 agosto 2022) Un nuovo rapporto ha stimato quanto tempo viene trascorso ogni giorno sulle app in 13 paesi nel mondo. Ecco l'analisi. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 4 agosto 2022) Un nuovo rapporto ha stimato quanto tempo viene trascorso ogni giornoapp in 13 paesi nel mondo. Ecco l'analisi. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

emilioaurilia : Ma danno fastidio solo a me quelle persone che trascorrono un mese al mare sbuffando e blaterando di farlo 'per i b… - AlessandraCicc6 : RT @MariaAdeleNari: Queste persone trascorrono ore ed ore sotto il sole cocente per guadagnare pochi soldi e mantenere le loro famiglie Dov… - MariaAdeleNari : Queste persone trascorrono ore ed ore sotto il sole cocente per guadagnare pochi soldi e mantenere le loro famiglie Dov'è finita l'umanità ?? -

Angelini (ComScore): 'Con pandemia sempre più italiani si informano online' ... notiamo che inglesi e americani trascorrono sui siti di salute il doppio del tempo rispetto agli ... segno evidente dell'impatto che la pandemia ha avuto anche sulla salute mentale delle persone. Anche ... Angelini (ComScore): "Con pandemia sempre più italiani si informano online" ... notiamo che inglesi e americani trascorrono sui siti di salute il doppio del tempo rispetto agli ... segno evidente dell'impatto che la pandemia ha avuto anche sulla salute mentale delle persone. Anche ... Agenzia askanews ... notiamo che inglesi e americanisui siti di salute il doppio del tempo rispetto agli ... segno evidente dell'impatto che la pandemia ha avuto anche sulla salute mentale delle. Anche ...... notiamo che inglesi e americanisui siti di salute il doppio del tempo rispetto agli ... segno evidente dell'impatto che la pandemia ha avuto anche sulla salute mentale delle. Anche ... Connessi in vacanza: la metà degli italiani usa l'hotspot