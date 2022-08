John Elkann e gli Scudetti della Juventus | “Ne abbiamo vinti 38 Siamo orgogliosi”

capuanogio : John #Elkann: “Iniziamo un anno importante, l’anno del centenario della nostra famiglia con la #Juventus. Un centen… - Agenzia_Ansa : Exor, holding della famiglia Agnelli, lascia la Borsa di Milano e trasferisce la quotazione delle azioni ordinarie… - JuveSicilianDoc : RT @AndresCorder0s: John #Elkann a sky ha appena detto che gli scudi sono 38. Ora scrivete quel cazzo che vi pare #FinoAllaFine - ale_smerieri : @capuanogio Pure John Elkann si mette a fare dichiarazioni da bimbo delle elementari... - Pall_Gonfiato : #JohnElkann e gli #Scudetti della #Juventus: “Ne abbiamo vinti 38. Siamo orgogliosi” -

Lo ha dichiaratoai microfoni di Sky Sport a margine della partita . Le parole diL'amministratore delegato di Exor ha aggiunto, sugli obiettivi della stagione: " Villar ...: "Abbiamo vinto 38 scudetti sul campo" . Juventus,: "Inter favorita per lo scudetto" . Juventus, Allegri: "Non giudico la scelta di Pogba, non sono un medico" .: "...“Villar Perosa è una parte importante della nostra storia. È la prima volta dopo il periodo difficile del covid e iniziamo un anno importante, l'anno del centenario della nostra famiglia con la Juvent ...Serie A pronta a partire di nuovo. Oltre a Inter e Milan, ritorna forte anche la Juventus di Massimiliano Allegri che punta a vincere di nuovo ...