Inter, due possibili alternative se parte Dumfries: Marotta al lavoro (Di giovedì 4 agosto 2022) L'Inter vuole cautelarsi dalla possibile partenza di Dumfries, visionando due alternative: ecco di chi si tratta Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'Inter non vuole farsi trovare impreparata in caso di partenza di Dumfries. Marotta, quindi, pensa già a due possibili alternative. Le strade praticabili sono al momento quelle che portano ad Alvaro Odriozola, 26 anni, ultima stagione alla Fiorentina ma di proprietà del Real Madrid che non ha convinto Ancelotti e potrebbe ripartire in prestito, e Timothy Castagne del Leicester, vecchia conoscenza del calcio italiano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

