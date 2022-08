Incendio in azienda di rifiuti di Volpiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Un’alta colonna di fumo nero visibile a distanza. Numerose squadre dei vigili del fuoco impegnate nello spegnimento. È quanto sta accadendo a Volpiano dove in un’azienda di via Brandizzo a Volpiano, che si occupa dello smaltimento di rifiuti elettrodomestici, è scoppiano un Incendio. L’allarme è scattato poco prima delle sei di questa mattina. A quanto si apprende a bruciare è della plastica che si trova fuori da un capannone industriale della ditta.A quanto si apprende a bruciare è della plastica che si trova fuori da un capannone industriale della ditta che smaltisce rifiuti del tipo di elettrodomestici. Tra le squadre di vigili del fuoco, sul posto anche il nucleo specializzato nel rischio chimico-batteriologico, oltre i carabinieri della compagnia di Chivasso. Intanto, l’Arpa ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 4 agosto 2022) Un’alta colonna di fumo nero visibile a distanza. Numerose squadre dei vigili del fuoco impegnate nello spegnimento. È quanto sta accadendo adove in un’di via Brandizzo a, che si occupa dello smaltimento dielettrodomestici, è scoppiano un. L’allarme è scattato poco prima delle sei di questa mattina. A quanto si apprende a bruciare è della plastica che si trova fuori da un capannone industriale della ditta.A quanto si apprende a bruciare è della plastica che si trova fuori da un capannone industriale della ditta che smaltiscedel tipo di elettrodomestici. Tra le squadre di vigili del fuoco, sul posto anche il nucleo specializzato nel rischio chimico-batteriologico, oltre i carabinieri della compagnia di Chivasso. Intanto, l’Arpa ...

nuovasocieta : Incendio in azienda di rifiuti di Volpiano - discoradioIT : Incendio a #Volpiano, fiamme nell’area stabilimento di un’azienda che smaltisce rifiuti elettrodomestici - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incendio a Volpiano, fiamme in un’azienda di rifiuti: alta colonna di fumo nera - ObiettivoNews1 : VOLPIANO – Grosso incendio nell’area esterna di un’azienda in via Brandizzo (FOTO) - Ansa_Piemonte : Incendio a Volpiano, nel Torinese, in un'azienda di rifiuti. Diverse squadre dei vigili del fuoco al lavoro #ANSA -