Il reattore nucleare modulare compatto di NuScale ottiene il via libera negli USA. Una nuova era per la fissione? (Di giovedì 4 agosto 2022) La Nuclear Regulatory Commission degli Stati Uniti ha dato il via libera per la certificazione dello Small Modular Reactor di NuScale Power, che potrà ora costruire e operare la prima centrale dimostrativa. Ma ci sono dubbi su scorie e sicurezza....

