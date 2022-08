Il diritto di tribuna non convince. Dubbi sul patto Letta-Calenda (Di giovedì 4 agosto 2022) Andrea Pertici, professore ordinario di diritto costituzionale nell’Università di Pisa, come valuta l’accordo raggiunto da Enrico Letta con Carlo Calenda e Benedetto della Vedova? “Non mi è chiaro come questo patto a due si coordini con un accordo che il Pd credo intenda fare anche con altre forze, soprattutto di sinistra, alle quali sembrerebbe rimanere poco spazio, come la reazione di oggi di Fratoianni e Bonelli sembrerebbe confermare”. Il Pd ha offerto il diritto di tribuna in Parlamento ai leader dei diversi partiti e movimenti politici del centrosinistra che entreranno a far parte dell’alleanza elettorale. “Forse è il caso di ricordare che la legge elettorale ha una parte proporzionale, in cui si presentano liste concorrenti, alcune delle quali sostengono poi un unico candidato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 4 agosto 2022) Andrea Pertici, professore ordinario dicostituzionale nell’Università di Pisa, come valuta l’accordo raggiunto da Enricocon Carloe Benedetto della Vedova? “Non mi è chiaro come questoa due si coordini con un accordo che il Pd credo intenda fare anche con altre forze, soprattutto di sinistra, alle quali sembrerebbe rimanere poco spazio, come la reazione di oggi di Fratoianni e Bonelli sembrerebbe confermare”. Il Pd ha offerto ildiin Parlamento ai leader dei diversi partiti e movimenti politici del centrosinistra che entreranno a far parte dell’alleanza elettorale. “Forse è il caso di ricordare che la legge elettorale ha una parte proporzionale, in cui si presentano liste concorrenti, alcune delle quali sostengono poi un unico candidato ...

elenabonetti : Chi vuole fare politica non si accontenta di un diritto di tribuna, noi non siamo così. Chi fa politica vuole cambi… - gabrieligm : Per giustificare la candidatura di Di Maio nella lista PD, Letta parla di diritto di tribuna, lo stesso che era sta… - ilfoglio_it : Sinistra Italiana si allontana da Letta e guarda al M5s. Provenzano media. Calenda chiude. Nel Pd la paura per il d… - telodogratis : Elezioni, Celotto: “Diritto di tribuna? Non previsto da legge, Di Maio candidato per scelta Pd” - giangolz : @icksx @calvinmilan Steno, regole e numeri sono queste. Ho anche scritto che presumo che il PD darà lui il diritto… -