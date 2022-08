Giovane nigeriana picchiata dal datore di lavoro, la procura di Catanzaro apre un'inchiesta (Di giovedì 4 agosto 2022) Si allunga la lista degli episodi di violenza e mobbing sul lavoro. La procura della Repubblica di Catanzaro ha aperto un'inchiesta sulla vicenda di Beauty, la lavoratrice di 25 anni, di origini ... Leggi su globalist (Di giovedì 4 agosto 2022) Si allunga la lista degli episodi di violenza e mobbing sul. Ladella Repubblica diha aperto un'sulla vicenda di Beauty, la lavoratrice di 25 anni, di origini ...

