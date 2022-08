Ghiacciai morenti | il mio viaggio per ritornare ai tempi che furono… purtroppo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 agosto 2022) Un giorno a pranzo l’inossidabile (nel senso del fisico) amico giornalista e scrittore Maurizio Pagliassotti mi confida che farà in bicicletta il Colle del Moncenisio, scenderà a Lanslebourg, poi Bonneval e infine risalirà fino al Col de l’Iseran. La mia mente viene proiettata nel passato: quante volte all’inizio della stagione invernale mi sono recato da quelle parti per calzare gli sci e salire nel firn? Enne. Ricordo una volta che feci la prima scialpinistica partendo da poco sotto il colle a fine ottobre, e il giorno dopo mi tuffavo in mare a Bergeggi. È così che mi salta il ghiribizzo di tornarci, ma facendo un giro più lungo e circolare: Torino, Colle del Moncenisio, Col de l’Iseran, Colle del Piccolo San Bernardo, Colle San Carlo, Morgex, Torino. Anche per verificare lo stato di salute degli enneche si vedono sul percorso. Ovviamente il tutto in ...