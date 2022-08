Fiorello tratta con la Rai. Porterà l’Edicola su Rai 1

(Di giovedì 4 agosto 2022)La prossima stagione televisiva Rai potrebbe riaprire le porte anche a. Lo showman siciliano sarebbe infatti in trattiva, già da diversi mesi, con l’azienda di Viale Mazzini per condurre un format del tutto inedito. “Sul tavolo non c’è il classico One man show, ma un format del tutto inedito con un impianto narrativo sorprendente“ scrive infatti Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, dove specifica, tra le altre cose, che Rosario “vuole sperimentare nuove fasce orarie e rivolgersi a un pubblico diverso rispetto a quello tradizionale delle prime serate“. Un progetto, destinato a Rai1, che riporterebbein onda sulla tv di Stato a circa 12 anni dal successo de #Ilpiùgrandespettacolodopoilweekend, se non si considerano l’esperienza streaming di Viva RaiPlay! - del 2019 – e le edizioni del 2020 e del 2021 di ...

Ci sarà Non ci sarà Quando sidile attese diventano quasi dei tormentoni . Era accaduto con Sanremo: la sua partecipazione è sempre stata anticipata dalle tantissime domande su ...Alberto Dandolo per Oggishow ostia antica Con il suo talento dirompente, Rosarioriesce sempre a stupire. La scorsa settimana vi abbiamo anticipato che la Rai corteggiava lo showman, insistendo perché tornasse in onda, anche in seguito ...