**Elezioni: De Poli, 'appello Crosetto in giusta direzione, italiani vogliono risposte no slogan'** (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Le parole del fondatore di Fdi Guido Crosetto vanno certamente nella giusta direzione. Gli italiani chiedono alla Politica concretezza e moderazione. Personalmente mi auguro che non si alzino i toni di questa campagna elettorale. Al centro dell'attenzione ci devono essere i contenuti e i programmi. Gli italiani hanno bisogno di risposte concrete alla crisi sociale ed economica, non di slogan o di facili promesse". Lo afferma all'Adnkronos il senatore e presidente nazionale Udc Antonio De Poli commentando l'appello del fondatore di Fdi, Guido Crosetto.

