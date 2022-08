Elezioni, Binetti: “Confronto leale su temi, no a tecnica spintone anche per centrodestra” (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il Confronto su temi e contenuti fra persone di orientamenti diversi sarebbe l’ideale. Io credo che se noi riuscissimo a ribaltare e recuperare la dimensione del Confronto democratico leale e rispettoso dell’avversario, la politica recupererebbe serietà, ridurremmo l’astensionismo e forse si riuscirebbe a capire qualcosa di più della diversità tra posizioni. Ma da tempo il dibattito si è spostato dai contenuti alle persone e dalla argomentazione all’insulto”. Così la senatrice Paola Binetti interviene con l’Adnkronos commentando l’appello del fondatore di Fdi, Guido Crosetto. “Adesso si percepisce solo diversità tra le persone mentre sulle posizioni è una specie di nebulosa. Gli aspetti identitari all’interno del centrosinistra sono di tale divergenza che gli elettori vorrebbero ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ilsue contenuti fra persone di orientamenti diversi sarebbe l’ideale. Io credo che se noi riuscissimo a ribaltare e recuperare la dimensione deldemocraticoe rispettoso dell’avversario, la politica recupererebbe serietà, ridurremmo l’astensionismo e forse si riuscirebbe a capire qualcosa di più della diversità tra posizioni. Ma da tempo il dibattito si è spostato dai contenuti alle persone e dalla argomentazione all’insulto”. Così la senatrice Paolainterviene con l’Adnkronos commentando l’appello del fondatore di Fdi, Guido Crosetto. “Adesso si percepisce solo diversità tra le persone mentre sulle posizioni è una specie di nebulosa. Gli aspetti identitari all’interno del centrosinistra sono di tale divergenza che gli elettori vorrebbero ...

