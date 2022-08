È tutto pronto per l’apertura del nuovo pub gastronomico della regina Elisabetta. C'è un solo problema: non si riesce a trovare un gestore all’altezza (Di giovedì 4 agosto 2022) Camerieri, chef di vario livello, baristi e, soprattutto, il landlord, un gestore che ne diventi il responsabile principale. La regina Elisabetta, 96, cerca personale per il nuovo pub gastronomico che presto verrà inaugurato nella tenuta della sua residenza privata nel Norfolk. Ma la ricerca si sta rivelando più difficile del previsto. La regina Elisabetta si affaccia al balcone: ... Leggi su iodonna (Di giovedì 4 agosto 2022) Camerieri, chef di vario livello, baristi e, soprat, il landlord, unche ne diventi il responsabile principale. La, 96, cerca personale per ilpubche presto verrà inaugurato nella tenutasua residenza privata nel Norfolk. Ma la ricerca si sta rivelando più difficile del previsto. Lasi affaccia al balcone: ...

