Draghi: “Cresceremo più di Francia e Germania. Ma ci sono nuvole all’orizzonte, previsioni preoccupanti per il futuro” (Di giovedì 4 agosto 2022) La crescita annuale acquisita finora è pari al 3,4%, più di quanto stimato per tutto il 2022.È’ un dato molto positivo anche confrontato con tutti gli altri paesi. Lo ha affermato il premier Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa che ha fatto seguito al consiglio dei ministri parlando di una crescita “veramente straordinaria”, “Cresceremo più di Francia e Germania“, ha aggiunto parlando comunque di nuvole all’orizzonte con previsioni “preoccupanti per il futuro” preparandoci ad affrontare il terzo e quarto trimestre L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) La crescita annuale acquisita finora è pari al 3,4%, più di quanto stimato per tutto il 2022.È’ un dato molto positivo anche confrontato con tutti gli altri paesi. Lo ha affermato il premier Mario, nel corso della conferenza stampa che ha fatto seguito al consiglio dei ministri parlando di una crescita “veramente straordinaria”, “più di“, ha aggiunto parlando comunque diconper il” preparandoci ad affrontare il terzo e quarto trimestre L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

infoitinterno : 'Cresceremo di più in Ue ma nuvole all'orizzonte': l'ultima profezia di Draghi - TV7Benevento : Governo: Draghi, 'nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa' - - universo_astro : RT @repubblica: Decreto Aiuti bis, Draghi: 'Per famiglie e imprese 17 miliardi. Cresceremo piu' di Francia e Germania' - repubblica : Decreto Aiuti bis, Draghi: 'Per famiglie e imprese 17 miliardi. Cresceremo piu' di Francia e Germania' - luigiElquantum : RT @dariodangelo91: #Draghi: 'Le ultime previsioni del FMI dicono che nel 2022 cresceremo più della Germania, della Francia, più della medi… -